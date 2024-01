Germania: ministra Interno Faeser, lotta più severa contro il traffico di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il Brasile è un partner chiave nella lotta al traffico di stupefacenti. Allo stesso tempo, Faeser intende instaurare una collaborazione antidroga anche con Perù e Colombia. A maggio si terrà ad Amburgo un conferenza con Paesi membri dell'Ue e sudamericani "per discutere ulteriori passi concreti con cui possiamo proteggere meglio i nostri porti" dal traffico di stupefacenti, ha continuato Faeser. L'esponente della Spd ha quindi evidenziato la pericolosità della "spirale di violenza" innescata dai trafficanti di droga "nel mezzo dell'Europa". Al riguardo, la ministra dell'Interno tedesca ha sottolineato: "Voglio assolutamente impedire che questa violenza si riversi in Germania". A tale scopo, è necessaria "la massima pressione investigativa" a cui affiancare la prevenzione, rendendo i lavoratori portuali resistenti alla corruzione. (Geb)