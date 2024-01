Ucraina: intelligence russa, Usa in possesso di "informazioni compromettenti" su Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington dispone di informazioni compromettenti che potrebbero distruggere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' quanto ha detto il Servizio di intelligence straniera della Russia (Svr). "Zelensky è consapevole che gli statunitensi hanno dei materiali compromettenti in grado di distruggerlo come presidente", ha affermato lo Svr. Secondo l'intelligence russa, gli Stati Uniti hanno chiesto a Zelensky di rimuovere dalle loro posizioni quei funzionari ucraini "che hanno perso la fiducia di Washington". In caso contrario Washington potrebbe pubblicare "un dossier sulla corruzione" del circolo di Zelensky.(Kiu)