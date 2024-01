Lavoro: Landini, no a gabbie salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovare i contratti, no alle gabbie salariali: il governo ritiri la legge delega sulla contrattazione", dice a "Repubblica" Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. "E torni a negoziare con i sindacati per superare la precarietà, fisco giusto, politica industriale. Non c'è una strategia, le privatizzazioni servono solo a fare cassa. La mobilitazione continua". La Cgil, dopo gli scioperi di novembre e dicembre ricomincia "da dove abbiamo finito. Dai problemi non risolti: l'emergenza salari, la precarietà, una riforma fiscale progressiva, il sistema industriale e sociale che non tiene più. Ci sono 12,5 milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto, sia nel pubblico che nel privato. Il lavoro povero sta esplodendo: solo il 16,5 per cento dei contratti attivati lo scorso anno è stabile. Gli altri - aggiunge - sono precari e aumenta il ricorso al part-time involontario. L'evasione viene legalizzata con il concordato preventivo biennale". II governo ha bocciato il salario minimo e punta al 'salario giusto' attuando la delega entro giugno. La premier Meloni ripete spesso che anche la Cgil era contraria a un salario fissato per legge ma la delega non convince il sindacalista: "Assolutamente no. Anzi ne chiediamo il ritiro. Mai successo nella storia del Paese che il governo si faccia dare la delega dal Parlamento per reintrodurre le gabbie salariali e modificare la contrattazione senza coinvolgere le parti sociali. Sono otto anni che la Cgil, in Italia come in Europa, chiede che i contratti nazionali abbiano valore di legge e i loro minimi retributivi estesi a tutti. Fino alla definizione di un salario orario minimo che cancelli i contratti pirata. Non abbiamo mai cambiato idea, siamo coerenti". (segue) (Rin)