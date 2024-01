Lavoro: Landini, no a gabbie salariali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine del giorno della Lega sui salari differenziati era stato poi sconfessato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, che invece preferisce agire sul contratto di secondo livello: "Ma così metti in discussione il modello contrattuale fondato su due livelli. La difesa e l'aumento del potere d'acquisto sono compito dei contratti nazionali, non di quelli aziendali. Il governo pensa a una contrattazione adattiva, che aggiusta l'inflazione a seconda di dove sei. Per noi è inaccettabile. Un modo per mettere in discussione i contratti nazionali e abbassare i salari". I contratti scaduti e l'inflazione non recuperata pesano sulle famiglie. Il sindacato "chiede a governo e imprese di sostenere i rinnovi. Anche con la detassazione degli aumenti contrattuali, lato governo. E con il ritorno al tavolo delle trattative, lato imprese. Le categorie hanno e stanno presentando le piattaforme con cui chiedono tutto il recupero dell'inflazione. Solo nel commercio, turismo e servizi contiamo 12 contratti scaduti da anni. Nessuna risposta, nonostante lo sciopero unitario. Poi toccherà a metalmeccanici, tessili, edili, artigiani. Oltre ai lavoratori pubblici". "Di fronte a un'inflazione del 17 per cento tra 2022 e 2024 - ricorda infine Landini - il governo ha stanziato solo il 5 per cento per il pubblico impiego". (Rin)