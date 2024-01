Taiwan: delegazione parlamentare Lituania ha iniziato visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione parlamentare dalla Lituania ha iniziato ieri una visita di sei giorni a Taiwan, durante la quale incontrerà la presidente uscente Tsai Ing-wen, il suo successore Lai Ching-te, il presidente del parlamento, You Si-kun, e il ministro degli Esteri, Joseph Wu. La delegazione visiterà la sede del Consiglio di sicurezza nazionale, del ministero degli Affari economici, del Consiglio per lo sviluppo nazionale e il Parco scientifico di Hsinchu. La missione è guidata dal presidente del gruppo parlamentare per le relazioni con Taiwan, Matas Maldeikis, con la partecipazione di undici deputati, tra cui: Vytautas Mitalas, Radvile Morkunaite-Mikuleniene e Julius Sabatauskas.(Res)