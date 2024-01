Medio Oriente: Baerbock, soluzione due Stati "unica" possibile per risolvere conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione a due Stati che consenta la coesistenza pacifica tra israeliani e palestinesi è "l'unica" possibile per risolvere il conflitto in corso. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock prima dell'inizio del Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Tutti coloro che dicono di non voler sentire parlare di questa soluzione non hanno portato alcuna alternativa", ha aggiunto la ministra, chiedendo inoltre una "pausa umanitaria" urgente alla guerra che infuria nella Striscia di Gaza. (Beb)