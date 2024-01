Auto: Calenda, Stellantis non è più italiana e chiede soldi per restare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La de-industrializzazione è una delle questioni italiane più gravi e per il leader di Azione, Carlo Calenda, questo riguarda anzitutto Stellantis. "Quella di questo gruppo è una storia allucinante - spiega al "Messaggero" -. Sia per le dimensioni della vicenda sia per l'omertà della sinistra e del sindacato". "Dopo la morte di Sergio Marchionne - ricorda l'ex ministro - John Elkann ha cominciato a vendere le attività, innanzitutto la Magneti Marelli. L'ha ceduta durante il governo Conte a una società giapponese, super-indebitata, di proprietà di un fondo. All'epoca, chiesi al governo d'intervenire bloccando la vendita attraverso il golden power. Ma Conte decise di non farlo". "All'epoca - continua Calenda - Elkann diede assicurazioni sugli stabilimenti e sul lavoro in Italia. Come abbiamo visto con la brutta fine della fabbrica Magneti Marelli a Crevalcore, queste assicurazioni non valgono nulla. Ma questo non è che il principio. La morale è l'irresponsabilità di un capitalismo che usa l'Italia a proprio piacimento. Anzi, è più di questo". "Durante il Conte 2 - incalza - Fca riceve una garanzia pubblica di 6,3 miliardi, per consentire agli azionisti di pagarsi un dividendo in Olanda da 3,9 miliardi di euro. E di fatto vendere la ex Fiat a Peugeot. Questi sono capitalisti che si fanno gli affari loro. Se ne infischiano dell'Italia e sono stati favoriti da una politica debole e compiacente". Ne fa le spese il Sistema Italia: "Si, basta guardare la situazione degli stabilimenti Stellantis francesi rispetto a quelli italiani. Quelli francesi sono tutti pronti per i motori elettrici, di quelli italiani soltanto uno è al passo con i tempi. In Francia, si registrano dieci volte i brevetti Stellantis rispetto a quanti se ne registrano in Italia. Le fabbriche italiane, a cominciare da Mirafiori, si vanno desertificando. E Tavares viene a inaugurare a Mirafiori una linea di rottamazione, spacciandola per economia circolare, alla presenza di tutte le autorità cittadine". Mesi fa Calenda ha chiesto al presidente della commissione Attività produttive del Senato, di Fd'I, di convocare Elkann perché "risponda della situazione ex Fiat. Per ora, non è accaduto nulla. La triste realtà è che oggi quel gruppo produce in Italia il 30 per cento in meno rispetto all'epoca Marchionne. E i nuovi modelli, spacciati per made in Italy, vengono fatti in Serbia". (segue) (Rin)