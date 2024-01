Auto: Calenda, Stellantis non è più italiana e chiede soldi per restare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di italiano - continua l'ex ministro - la ex Fiat non ha più nulla. Dobbiamo avere consapevolezza di questo dato di fatto. L'Italia è diventata per loro un mercato qualunque e chiedono ai governi soldi e incentivi, per mantenere quel minimo di presenza a cui sono arrivati" L'ex ministro dice inoltre di essere in possesso di una lettera che "Stellantis ha inviato ai fornitori italiani, decantando le opportunità di spostare gli investimenti in Marocco dove il gruppo di Elkann è già presente in maniera massiccia. Oltre alla lettera, hanno inviato un depliant del governo marocchino che esalta le facilitazioni per l'industria dell'automotive in quel Paese. La fuga dall'Italia continua sempre di più". Perciò il ministro Urso vuole aprire le porte a un'altra industria dell'auto: "Mi auguro che accada. Purtroppo non è facile. Noi, come governo Renzi, riuscimmo a far investire Lamborghini, gruppo Audi, nella nuova linea dei suv, battendo la concorrenza dell'Europa dell'est e lo facemmo solo attraverso un grande lavoro diplomatico e un pacchetto dedicato. Ma non bisogna dare Stellantis per persa. Il governo deve il prima possibile incontrare Tavares, anche perché mi pare che sia lui l'unico a decidere", conclude Calenda. (Rin)