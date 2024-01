Rdc-Cina: presidente Tshisekedi riceve inviata speciale di Xi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno convenuto di approfondire la cooperazione per innalzare le relazioni bilaterali ad un livello superiore. È quanto emerso al termine dell’incontro tenuto ieri dal presidente congolese, Felix Tshisekedi, e dall’inviata speciale del presidente cinese Xi Jinping, Shen Yueyue, a Kinshasa. Shen ha valutato positivamente l’andamento della cooperazione con il Paese africano, dicendosi pronta a rafforzare gli scambi soprattutto nel quadro della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e del Forum di cooperazione Cina-Africa. Il 20 gennaio, Shen ha partecipato alla cerimonia d’insediamento di Tshisekedi, che ha vinto le elezioni presidenziali disputate il 20 dicembre con il 73 per cento dei voti, ottenendo un secondo mandato.(Cip)