India: consacrato il tempio di Rama ad Ayodhya, Modi guida i rituali

- È stato consacrato il tempio di Rama ad Ayodhya, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è stato protagonista della cerimonia, benché fosse affiancato da un gruppo di sacerdoti. Il premier, infatti, ha preso parte attivamente a tutte le fasi dell’inaugurazione, il cui momento centrale è stato il disvelamento della nuova statua di Rama, svolgendo alcuni rituali come l’apertura simbolica degli occhi della divinità e l’offerta di luce. Il leader si è poi disteso con la fronte al suolo in segno di devozione. Modi si è preparato alla giornata con un rituale speciale della durata di undici giorni, comprendente “digiuni e regole ferree”. “Dio mi ha reso uno strumento per rappresentare tutto il popolo dell’India. Questa è una responsabilità enorme”, ha dichiarato in occasione dell’inizio del percorso di purificazione. “Ho il privilegio di essere presente nel momento della realizzazione del sogno che molte generazioni hanno vissuto nei loro cuori”, ha affermato, dicendosi “sopraffatto dalle emozioni”. Il tempio, una struttura di tre piani situata su una superficie di 2,7 acri, sarà aperto al pubblico da domani. Ora Modi sta per rivolgersi a una platea di oltre 7.000 persone, tra cui molte personalità illustri, a cominciare da quelle politiche. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, i cui vertici erano stati invitati, ha però deciso di non partecipare, spiegando che il tempio è ancora “incompleto” e accusando il governo di averne fatto un “progetto politico”. È, tuttavia, presente un deputato statale dell’Himachal Pradesh, Vikramaditya Singh; lo Stato, benché governato dal Congresso, ha indetto per oggi una giornata di festa in occasione dell’inaugurazione. Il governo centrale ha dichiarato quello odierno un giorno semifestivo. Gli uffici pubblici, pertanto, osservano un orario ridotto, fino alle 14.30, così come le compagnie pubbliche. La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha sospeso le transazioni sui mercati monetari, dei titoli di Stato e dei derivati. Provvedimenti analoghi sono stati presi anche da alcuni governi statali. Per l’occasione è stata realizzata anche un’emissione celebrativa di sei francobolli. (segue) (Inn)