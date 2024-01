Romania: Senato vota in seduta straordinaria provvedimenti per agricoltori e trasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato di Bucarest è stato convocato oggi in seduta straordinaria per adottare le ordinanze d'urgenza emanate dal governo nel contesto delle proteste degli agricoltori e dei trasportatori. Esistono diversi atti normativi: uno si riferisce all'accisa sul gasolio e un altro modifica le norme nel settore dei trasporti stradali. Il governo ha adottato le ordinanze giovedì come risposta urgente alle richieste degli agricoltori e dei trasportatori che protestano in tutto il Paese da più di 11 giorni. Le ordinanze d'urgenza sono state proposte dopo i negoziati presso i ministeri dell'Agricoltura e dei Trasporti. Una di queste modifica le norme sul trasporto stradale. Le nuove disposizioni consentiranno ai titolari di patente di categoria B di guidare anche trattori agricoli o forestali con una velocità massima di 40 km orari sulle strade pubbliche. Un'altra modifica esenta dall'obbligo di effettuare la revisione tecnica periodica ai veicoli lenti e quelli la cui velocità massima non supera i 25 km orari. Per quanto riguarda l'accisa sul gasolio, il governo ha deciso di rinviare al 1 giugno l'applicazione di una direttiva europea secondo la quale gasolio e kerosene devono avere lo stesso contrassegno fiscale. (Rum)