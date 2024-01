Sardegna: Isola protagonista a Salone gelateria, pasticceria, panificazione e caffè di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Rimini la prima giornata del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè (SIGEP). La Regione Sardegna, rappresentata dall'assessore Valeria Satta, è presente con un proprio spazio espositivo voluto dall'assessorato dell'agricoltura. La partecipazione al SIGEP, curata dall'Agenzia Laore, è considerata una preziosa opportunità per mettere in luce le straordinarie produzioni dolciarie, le paste e i pani della tradizione e poter, al contempo, tessere relazioni commerciali. Lo spazio riservato alla Sardegna sarà animato da momenti di degustazione curati dalle aziende espositrici, che coniugano la maestria della pasticceria e della panificazione di qualità alla passione per le radici culturali nelle loro produzioni, tra cui “Su Pistiddu” e “S’Aranzada”, i dolci di mandorle come gli amaretti e i sospiri, i pabassinos, le tiliccas, le panadas di Cuglieri. Alle specialità della tradizione a pasta di mandorla si unisce la magia delle creazioni “dolci gioielli” realizzate dalla straordinaria abilità dell’artista pasticcera Anna Gardu di Oliena, che per l’occasione esporrà nell’area istituzionale una selezione della sua mostra “Il Profumo dei gioielli”. (segue) (Rsc)