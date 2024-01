Sardegna: Isola protagonista a Salone gelateria, pasticceria, panificazione e caffè di Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opere d’arte innovative, frutto della creatività e di un nuovo linguaggio per tramandare insieme le tradizioni millenarie dolciarie, del ricamo, della lavorazione caratteristica dell’intreccio e tipica della filigrana, in chiave contemporanea e internazionale. I visitatori del SIGEP potranno così esplorare tra saperi antichi e raffinate rivisitazioni della produzione dolciaria e della panificazione della Sardegna realizzate con materie prime di qualità. Un’occasione per far conoscere al pubblico nazionale e internazionale del Salone, punto di riferimento per le innovazioni del settore del Foodservice Dolce e vetrina panoramica delle novità del mercato, la ricchezza e l'autenticità dei prodotti che la nostra Isola può offrire. La Sardegna potrà finalmente mostrarsi al resto d'Italia e al mondo anche per le sue importanti ed originali produzioni dolciarie e tradizioni - precisano dall'assessorato dell'agricoltura. Questa di Rimini, confidano sia la prima di una lunga serie di partecipazioni a questo importante evento. (Rsc)