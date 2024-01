© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino per lo più soleggiato, ovunque nuvoloso o molto nuvoloso a sera. Precipitazioni molto deboli a tratti sui crinali retici confinali, con nevischio oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime in moderato o forte aumento, massime in leggero o localmente forte aumento per effetti favonici. (Rem)