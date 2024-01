Milano: avevano concordato compravendita di 40 auto a Dubai, Polizia ferma quattro persone per rapina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un’intensa e articolata attività investigativa, nella quale sono stati analizzati numerosi filmati e tabulati telefonici, nonostante fossero state utilizzate autovetture radiate, telefoni e utenze con nomi fittizi, gli agenti sono riusciti a risalire agli autori del crimine e a ricostruire la dinamica dell’episodio criminoso: a metà 2022, a Dubai, era iniziata una trattativa tra due persone per la compravendita di circa 40 automobili ibride provenienti dall’Italia. L’acquirente, secondo quanto ricostruito, avrebbe mandato il nipote egiziano a consegnare, quale anticipo della somma pattuita, i 20mila euro alle tre persone inviate dalla controparte. Questi tre, padre di 47 anni, figlio di 20 e figliastro di 24, giunti in piazza Damiano Chiesa, dopo aver rapinato la vittima a bordo dell’auto con cui erano giunti e sulla quale l’avevano fatta salire, sarebbero fuggiti a bordo di una seconda vettura. Le indagini del Commissariato Sempione, inoltre, hanno portato a denunciare per favoreggiamento personale il 53enne italiano che, da accertamenti tecnici esperiti sul cellulare, avrebbe ricevuto oltre 700 tra telefonate e messaggi nel periodo della rapina e per le quali non ha fornito indicazioni utili agli investigatori. (Com)