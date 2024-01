Medio Oriente: Albares, Spagna chiede cessate fuoco permanente e riconoscimento Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna torna a chiedere un cessate il fuoco permanente a Gaza ed il riconoscimento da parte di tutta la comunità internazionale dello Stato palestinese, l'unica garanzia di sicurezza e stabilità per Israele, per il popolo palestinese e per tutto il Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles. Il capo della diplomazia di Madrid ha chiesto inoltre l'accesso senza limitazioni degli aiuti umanitari a Gaza ed una conferenza di pace che serva per realizzare la soluzione dei due Stati. (Spm)