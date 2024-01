Germania: Merz (Cdu) "mette in guardia" da paragoni tra Afd e nazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha messo in guardia dal paragonare il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) ai nazisti. Come riferisce il settimanale "Die Zeit", il leader dei popolari ha elogiato le manifestazioni contro la destra radicale che si sono tenute in tutta la Germania nello scorso fine settimana con 1,4 milioni di dimostranti. Allo stesso tempo, Merz ha sottolineato che, sebbene in Afd vi siano degli autentici nazionalsocialisti, non tutti gli elettori di questo partito sono nazisti. A capo della principale formazione di opposizione al Bundestag, Merz ha aggiunto che insultare gli elettori di Afd non è vantaggioso ed è più importante risolvere i problemi della Germania per ridurre i consensi dell'estrema destra. "La retorica sui nazisti non ci porta da nessuna parte", ha evidenziato il presidente della Cdu, ribadendo il rifiuto di ogni collaborazione tra il proprio partito e Afd. Allo stesso tempo, il leader dei popolari ha ammesso che è più difficile evitare la collaborazione tra Afd e le altre formazioni a livello locale. (Geb)