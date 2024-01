Business news: agroalimentare Brasile, finanziamenti in aumento del 114 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato un aumento del 114 per cento su anno dei nuovi fondi per il finanziamento dell'industria agroalimentare. Nel 2023 è stata registrata l'apertura di 57 nuovi Fondi di investimento nelle filiere agroindustriali (Fiagro), una tipologia di fondo che investe nelle filiere produttive agroalimentari, sia in immobili legati al settore che nell'attività stessa. I "Fiagro" sono stati creati nel 2021 come uno strumento per finanziare il settore attraverso investitori diretti. Il Paese possiede attualmente 107 fondi di questo genere in operazione e il 77,2 per cento dei titolari sono persone fisiche. I dati sono dell'Associazione brasiliana delle entità finanziarie e del mercato dei capitali (Anbima). Fin dalla creazione dei Fiagro, sono già stati gestiti finanziamenti pari a 17,3 miliardi di reais (circa 3,2 miliardi di euro). (Brs)