Usa: primarie repubblicane, per Haley Trump e Biden sono entrambi un male per il Paese

- L'ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Nikki Haley, unica sfidante dell'ex presidente Donald Trumpo alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ha dichiarato che Trump e il presidente in carica, Joe Biden, rappresentano entrambi un male per il Paese. Intervistata dall'emittente televisiva "Cnn" prima delle primarie in programma questa settimana in New Hampshire, Haley ha sostenuto che Trump e Biden si concentrino troppo sul passato e non propongano "soluzioni per il futuro". Haly è tornata ad attaccare l'ex presidente e il presidente in carica sul piano anagrafico: "Se uno dei due fosse un buona scelta, non sarei candidata. Si, rappresentano entrambi una scelta negativa, non credo che abbiamo bisogno di Biden o Trump. Non penso che abbiamo bisogno di 80enni alla Casa Bianca, dobbiamo assicurarci di poter gestire la situazione di guerra in cui ci troviamo", ha detto la candidata repubblicana. (Was)