Onu: Lavrov giunto a New York per riunioni Consiglio di sicurezza

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, è arrivato a New York, dove parteciperà alle riunioni organizzate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". La visita del ministro all'Onu durerà dal 22 al 24 gennaio. Lavrov parteciperà ai dibattiti aperti trimestrali del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione in Medio Oriente, compresa la questione palestinese, nonché alla riunione del Consiglio di sicurezza sulla questione ucraina avviata dalla Russia. Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Rjabkov aveva affermato nei giorni scorsi che Lavrov non ha in programma alcun incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il ministro russo ha visitato New York l’ultima volta lo scorso settembre per partecipare alla settimana di lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Rum)