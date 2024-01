Russia: arrestato cittadino dell'Altai, pianificava attentato contro strutture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un residente del Territorio dell'Altai, in Russia, è stato arrestato mentre tentava di commettere un attacco terroristico in una struttura del ministero della Difesa russo a Barnaul. Lo riferisce l'ufficio stampa del dipartimento regionale del Servizio di sicurezza federale (Fsb). "Gli agenti del Servizio federale di sicurezza russo nel Territorio dell'Altai hanno arrestato un cittadino della Federazione Russa, nato nel 1979, che ha tentato di commettere un attacco terroristico a Barnaul", si legge nel messaggio. È stato riferito che nel mese di novembre l'uomo ha stabilito un contatto via Internet con un rappresentante di un'organizzazione paramilitare terroristica bandita in Russia. Durante il colloquio, si è dichiarato pronto a commettere atti terroristici contro gli edifici amministrativi di Barnaul e contro gli alti funzionari della regione. "Successivamente, su istruzioni del suo referente dell'associazione bandita, ha preparato un arsenale di miscele incendiarie con l'aiuto del quale avrebbe dovuto dare fuoco a una struttura del ministero della Difesa della Federazione Russa. Mentre tentava di commettere un attacco terroristico, l'uomo è stato arrestato dagli agenti operativi dell'Fsb russo", prosegue la nota. Nei confronti dell'uomo è stato avviato un procedimento penale. (Rum)