Business news: iniziata trattativa sul salario minimo tra governo Nicaragua, imprese e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate ieri a Managua, in Nicaragua, le trattative per il salario minimo tra settore privato, sindacati e governo. Da settembre 2023, il valore medio del salario minimo è di 8.290 cordobas (224 dollari). La trattativa è stata promossa dalla ministra nicaraguense del Lavoro, Alba Luz Torres. “Prima di tutto sarà necessario raggiungere un consenso tra i sindacati, per presentare una proposta unificata”, ha dichiarato Torres alla testata “La estrella de Panama”. Secondo la legge nazionale, il salario minimo viene adeguato ogni sei mesi tenendo conto della crescita economia e dell’inflazione. A febbraio 2023, le parti avevano aumentato del 5 per cento la quota, rimasta in vigore fino ad agosto e poi aumentata di un ulteriore 5 per cento a settembre 2023. (Mec)