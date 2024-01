Business news: anteprima del Pil, Brasile si mantiene stabile dopo tre mesi consecutivi in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre del 2023, l'economia del Brasile potrebbe essere cresciuta del 2,19 per cento su anno. Lo riferisce la Banca centrale brasiliana (Bc) diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br), considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil). Su mese, dopo tre risultati in calo, il dato risulta invece sostanzialmente stabile, con un incremento di solo lo 0,01 per cento. Nei primi undici mesi dell'anno scorso l'indice ha accumulato una crescita del 2,4 per cento. (Brs)