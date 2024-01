Business news: Bolivia, compagnia litio Ylb aperta a nuovi investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società pubblica Giacimenti di litio della Bolivia (Ylb) lancerà un nuovo programma per attrarre investimenti esteri. Lo ha annunciato la presidente Karla Calderon al quotidiano "La razon". “La Bolivia è aperta al mondo per cogliere tutte le opportunità legate alle imprese straniere che vogliono investire nell’industrializzazione del Paese”, ha dichiarato Calderon. L’annuncio della compagnia segue la recente firma di un accordo con il consorzio cinese Cbc, composto dal produttore di batterie Catl, dalla sua controllata per il riciclaggio Brunp e dall'estrattore di cobalto China Molybdenum, per la creazione di un impianto pilota dedicato all'estrazione e alla lavorazione del litio nelle saline di Uyuni, nel sud-ovest del Paese sudamericano. Stando a quanto riferito dal presidente boliviano, Luis Arce, durante la cerimonia della firma, tenutasi mercoledì 17 a La Paz, l'impianto sarà realizzato con un investimento di 90 milioni di dollari e avrà una capacità produttiva iniziale di 2.500 tonnellate di carbonato di litio all'anno. (Brs)