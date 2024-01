Business news: Brasile, compagnia aerea Azul riprende voli per l'Argentina dopo quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Brasile Azul linhas aéreas riprenderà i voli verso l'Argentina dopo quattro anni di interruzione. La tratta tra lacittà brasiliana d San Paolo e l'argetina Bariloche, che era stata sospesa nel 2020 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di covid-19, sarà lanciata il 30 giugno. Lo ha reso noto la compagnia in nota, aggiungendo che saranno offerti quattro voli settimanali tra le due città. "Azul aggiungerà la città argentina alla sua rete invernale, cercando di offrire ai clienti un'altra opzione di destinazione per le vacanze di luglio", ha affermato il direttore generale della Pianificazione e strategia di Azul, Vitor Silva. A dicembre la compagnia aveva annunciato l'acquisto di 7 aerei Airbus del modello A330neo per il 2026, mentre per il 2024 sono previste le consegne di 13 aerei dell'azienda brasiliana Embraer e altri 5 dell'Airbus. Il CEO dell'Azul, John Rodgerson, ha detto all'occasione che con questo acquisto, la compagnia "ha l'aspettativa di una grande espansione dei voli internazionali, senza perdere il differenziale dell'attuazione regionale. L'idea è quella di avere più città brasiliane connesse con le città estere che vogliamo includere tra le nostre destinazioni internazionali". (Brs)