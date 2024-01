Thailandia: ridimensionata scoperta di riserve di litio nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno ridimensionato l’entità della scoperta di depositi di litio annunciata la scorsa settimana. Il governo thailandese aveva annunciato la scoperta sul territorio nazionale di due depositi di litio contenenti riserve stimate pari a quasi 15 milioni di tonnellate. Se confermata, la scoperta avrebbe fatto della Thailandia il terzo Paese al mondo per riserve di litio dopo Bolivia e Argentina. Ieri, però, un portavoce del governo ha riferito che la concentrazione di litio nei minerali dei depositi, scoperti nella provincia meridionale di Phang Nga, ammonta in media ad appena lo 0,45 per cento. Secondo il portavoce, si tratta comunque di una percentuale sufficiente a produrre un milione di batterie per auto elettriche dalla capacità di 50 chilowattora. Il governo del primo ministro Srettha Thavisin, che si è insediato lo scorso agosto, ha fatto della promozione della Thailandia come hub regionale dell'elettromobilità una priorità economica per il Paese. Durante l'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera, il primo ministro ha incontrato diversi leader del settore, come il vicepresidente do Bosh, sollecitandoli a investire nel Paese asiatico. (Fim)