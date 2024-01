Usa: DeSantis fuori dalla corsa per la Casa Bianca, la nostra missione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato la fine della sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre. In un messaggio video pubblicato oggi, a poche ore da un raduno elettorale a Manchester, in New Hampshire, dove martedì si terranno le primarie, DeSantis ha affermato che la sua campagna “è finita, ma la nostra missione continua”. DeSantis, 45 anni e inizialmente visto come il principale avversario di Donald Trump come candidato repubblicano alla Casa Bianca, ha preso la sua decisione dopo i risultati deludenti ottenuti ai caucus di lunedì scorso in Iowa. (Was)