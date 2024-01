Business news: Costa Rica, Banca centrale taglia tasso d’interesse al 5,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Costa Rica (Bccr) ha annunciato una riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base, portandone il valore al 5,75 per cento. Lo ha annunciato lo stesso istituto in un comunicato. La misura entra in vigore da venerdì 19 gennaio. La Bccr, si legge nella nota, utilizza i tassi di interesse come principale misura di politica economica per mantenere l’inflazione bassa e stabile. A dicembre l’inflazione in Costa Rica è diminuita dell’1,77 per cento su anno, mentre ha registrato un aumento dello 0,01 per cento su mese. Secondo le proiezioni della Bccr, “la tendenza deflazionaria persisterà almeno nel primo trimestre del 2024”. (Mec)