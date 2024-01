Business news: sciopero contro riforma del lavoro, governo Argentina detrarrà stipendio ai dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha annunciato che non pagherà la giornata di stipendio ai lavoratori statali che decideranno di aderire allo sciopero del 24 gennaio, convocato dal principale sindacato nazionale (Confederacion general del trabajo, Cgt) contro la riforma del lavoro proposta dal presidente, Javier Milei. "È stata presa la decisione di sottrarre il salario a tutti gli impiegati statali nazionali che aderiranno alla misura. Il salario è una controprestazione e chi non lavorerà, non guadagnerà", ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Continuiamo ad attendere di conoscere gli argomenti dello sciopero, che non ci risultano chiari", ha aggiunto. Il funzionario ha ricordato che, come in precedenti occasioni, il governo ha attivato una linea telefonica gratuita cui possono rivolgersi i lavoratori che intendono denunciare chi ritengono li stia costringendo ad aderire allo sciopero. (Abu)