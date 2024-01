Business news: Forum Davos, “interesse a espandere investimenti” in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Gabinetto dell'Argentina, Nicolás Posse, e il ministro dell'Economia, Luis Caputo, hanno incontrato a Davos direttori e rappresentanti di aziende del settore energetico, delle risorse naturali e dell'industria farmaceutica, "che hanno espresso il loro interesse ad espandere i loro investimenti e la loro partecipazione nel Paese con l'aspettativa riposta sul progetto di Legge base e sul suo trattamento legislativo al Congresso". Lo afferma un comunicato del ministero dell'Economia argentino. Agli incontri hanno preso parte tra gli altri dirigenti delle società Amazon, Glencore, Total, Naturgy e MSD. "Amazon Web ha espresso il suo interesse per il nostro Paese, ha evidenziato le capacità del capitale umano argentino e ha sottolineato i vantaggi per gli imprenditori", afferma una nota del governo argentina. Da parte sua, Glencore, la società globale di risorse naturali con sede in Svizzera, "ha espresso il suo interesse ad espandere i suoi futuri investimenti in Argentina, così come Total". I funzionari hanno avuto anche un incontro con il presidente internazionale di Msd, la multinazionale farmaceutica con sede nel New Jersey, Stati Uniti. L'agenda si è conclusa con un incontro con i dirigenti di Naturgy, la società energetica spagnola che opera nei settori dell'elettricità e del gas. Posse e Caputo hanno incontrato anche il ministro tedesco per le Politiche finanziarie ed europee, Joerg Kukies, e il ministro degli Affari speciali del governo tedesco, Wolfgang Schmid. Secondo la nota, "la conversazione ha riguardato l'energia sostenibile e l'estrazione mineraria". (Abu)