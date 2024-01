Vietnam: tirocinanti sollecitate a sottoporsi a trattamenti contraccettivi per lavorare in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune cittadine vietnamite impegnate in corsi di formazione professionale tecnica in Giappone si sono sottoposte a trattamenti contraccettivi sulla base di indicazioni ricevute da organizzazioni coinvolte in un programma di tirocini giapponese. Lo ha denunciato l'agenzia di stampa "Kyodo" sulla base di un sondaggio effettuato tra le tirocinanti straniere, da cui emerge "una potenziale violazione dei loro diritti riproduttivi". Cinque delle tirocinanti che hanno preso parte al sondaggio, tutte vietnamite, hanno riferito di essersi sottoposte a trattamenti contraccettivi su raccomandazione di organizzazioni intermediarie incaricate di selezionare i candidati da inviare in Giappone. Il governo giapponese sta già studiando la cancellazione del programma di tirocini professionali per stranieri inaugurato nel 1993 al fine di agevolare il trasferimento di conoscenze e competenze verso Paesi in via di sviluppo. Tokyo sta lavorando alla messa a punto di un nuovo programma che tenga conto di problematiche e violazioni emerse negli scorsi anni, inclusi episodi di mancate retribuzioni e maltrattamenti ai danni dei tirocinanti. (Git)