Superbonus: Tajani, governo Conte ha provocato buco enorme

- Sul Superbonus è stato lasciato un “buco enorme dal governo Conte” è stato in parte sanato nell'ultima manovra. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Tg4. “Siamo riusciti ad ottenere di fatto una sorta di sanatoria per quanto riguardava anche coloro che nel 2023 non avevano rispettato tutte quante le regole, quindi non saranno più chiamati a restituire gli anticipi che avevano avuto. In più, visto che rimane il bonus del 70 per cento, per le famiglie meno abbienti siamo riusciti ad ottenere, a termine di una lunga battaglia, che lo Stato paga la differenza tra il 71 per cento e il 110 per cento, fino al 31 dicembre dello scorso anno. Quindi le famiglie che hanno problemi economici non saranno costrette a pagare qualcosa alle aziende e quindi verranno sostanzialmente aiutate, penso ai condomini di periferia. Forza Italia ha dato un grande segnale di attenzione, soprattutto ai più deboli, e abbiamo sanato in parte una situazione che poteva portare imprese e cittadini a dover sborsare parecchi soldi perché dovevano essere restituiti allo Stato. Purtroppo, non si può fare di più perché il ministero dell'Economia e Finanza ha detto che il buco provocato dal super bonus è enorme. Purtroppo non ci sono stati controlli, gli errori sono stati del governo Conte”, ha detto Tajani.(Res)