- Il razzismo nel calcio, così come nella società, non c'entra niente. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia” su Rete 4. “Sono quattro cretini che seminano del male e poi diventa una montagna che cresce. Bisogna stroncare dall'inizio il razzismo così come l'antisemitismo”, ha detto il ministro. (Res)