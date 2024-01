Business news: Cile, inaugurato il treno "più veloce del Sudamerica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha inaugurato questa mattina il nuovo collegamento ferroviario tra Santiago e Coricò, con un treno presentato come "il più veloce del Sudamerica". Un mezzo che può trasportare fino a 236 passeggeri, arrivando a toccare i 160 chilometri orari: la promessa è di coprire 196 chilometri in due ore, circa venti minuti in meno di quelli spesi fino ad oggi. Il ministro dei Trasporti, Juan Carlos Munoz, ha parlato di "un momento storico per il Sudamerica", che "per la prima volta impiega un treno con queste caratteristiche per un servizio commerciale". L'idea, ha aggiunto, è quella di "recuperare e migliorare progressivamente la nostra rete ferroviaria". L'inaugurazione "è parte degli impegni presi dal presidente, Gabriel Boric" di incentivare una rete che "permette più connessioni, rende possibile decentralizzare e mettere al centro del Paese le regioni e la qualità di vita delle persone che le abitano". A bordo del convoglio anche il presidente dell'impresa statale Efe (Empresa de Ferrocarriles del Estado). Nella corsa da Santiago a Coricò, a sud della capitale, il treno farà una sola fermata, nella città di Rancagua. Si parla di un treno con "accessibilità universale, servizi igienici adattati per le persone con disabilità". (Abu)