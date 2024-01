Bielorussia: la nuova dottrina militare menziona per la prima volta le armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La nuova dottrina militare della Repubblica di Bielorussia, attualmente in attesa di approvazione, menziona per la prima volta le armi nucleari tattiche russe situate sul territorio del Paese. Il ministro della Difesa, Viktor Khrenin, ha detto che la dottrina identifica "chiaramente le fonti delle minacce e da quali Paesi provengono", aggiungendo che viene "formulata una linea di minacce alla sicurezza militare" del Paese. "Su questa base abbiamo formulato le misure che lo Stato adotterà quando si presenteranno rischi, sfide e minacce (...). Nell’ambito della nostra risposta a possibili minacce alla sicurezza militare del nostro Paese, abbiamo chiaramente definito e comunicato il punto di vista della Bielorussia sull’uso delle armi nucleari tattiche stazionate sul nostro territorio”, ha spiegato il ministro, precisando però che "la comparsa di armi nucleari sul nostro territorio è una misura forzata e di deterrenza strategica. Ciò significa che si tratta di una misura tesa a prevenire conflitti, e non ad utilizzare (le armi nucleari) per conseguire presunti obiettivi "aggressivi" che i nostri avversari cercano di attribuirci". Khrenin ha precisato inoltre che le procedure e le modalità di impiego delle armi nucleari tattiche "non sono oggetto della dottrina militare". Come dichiarato in un''intervista all'emittente televisiva “Stv” da Artem Butorin, portavoce dello Stato maggiore delle Forze armate bielorusse, la nuova dottrina militare stabilisce che un attacco a qualsiasi Stato alleato di Minsk sarà considerato alla stregua di un attacco alla Bielorussia. (Rum)