Business news: Argentina, dirigenza Enel a colloquio con Milei valuta permanenza nel Paese

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, scrivono i media del Paese sudamericano, ha avuto ieri un colloquio con il direttore generale di Enel, Flavio Cattaneo, e altri dirigenti della compagnia. Secondo quanto riferiscono fonti del governo argentino alle testate locali, i vertici dell'azienda energetica avrebbero valutato la possibilità di continuare ad operare nel paese. Secondo una "alta fonte di governo", scrive il quotidiano "Ambito", Milei è stato "molto convincente" e i dirigenti "ne sono stati entusiasti". Nel colloquio si sarebbe in particolare discusso "delle idee che Milei ha in mente per recuperare il settore dell'energia elettrica, liberalizzare il mercato e regolarizzare quanto rimasto in sospeso nel passato". Uno scambio di idee "che potrebbe rimettere in discussione i piani di far uscire Enel dall'Argentina", aggiungono altre fonti presenti all'incontro. Tra i presenti all'incontro - che si sarebbe svolto nell'aeroporto internazionale Ezeiza (Buenos Aires), poco prima che il presidente partisse per la Svizzera -, vengono citati anche il capo gabinetto di governo, Nicolas Posse, il ministro dell'Economia, Luis Caputo, e per l'Enel, il direttore dell'area internazionale, Alberto de Paoli, e il country manager dell'Argentina, Claudio Cunha. Enel, ricostruisce "Ambito", aveva avviato un percorso di dismissione degli asset in Argentina, a seguito delle "iniziative di intervento statale, portate avanti negli ultimi anni". (Abu)