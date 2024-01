Mobilità: Tajani, limite 30 km orari troppo basso per Bologna, a Roma serva a causa buche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il limite dei 30 chilometri orari in città è troppo basso per una città come Bologna e c'è il rischio che nessuno lo rispetti: forse dovremmo imporre il limite a 50. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia” su Rete 4. “A Roma c'è il limite perché è pieno di buche e poi magari c'è il rischio che qualcuno si faccia male”, ha detto Tajani. “A Roma c'è bisogno di manutenzione stradale”, ha proseguito il ministro. “Siamo sempre per la sicurezza ma il limite dei 30 chilometri all'ora sarà difficilmente rispettato”, ha aggiunto Tajani. (Res)