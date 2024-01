© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini assistono all'accensione della nuova illuminazione dei palazzi porticati di Piazza della Repubblica e della Fontana delle Naiadi. Partecipano all'evento l'Amministratore delegato di Acea Spa Fabrizio Palermo, l'Amministratore delegato di Areti Giulio Antonio Carone, il Comandante generale della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis e il parroco della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Don Pietro Guerini. Piazza della Repubblica davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Ore 18)- Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri partecipa alla fiaccolata "Uniti per Corviale. Insieme per la legalità". Via Marino Mazzacurati 73/75 (Ore 18:30) (segue) (Rer)