- VARIE- Conferenza stampa di Democrazia Sovrana Popolare per annunciare il proprio congresso nazionale.Verranno presentati i candidati della lista per le prossime elezioni europee 2024. Saranno presenti Marco Rizzo e Francesco Toscano. Presso la Sala Crescenzio di Via Ovidio 32 a Roma (Ore 11).- Il Partito Democratico del Lazio ha organizzato un primo incontro per riflettere e ascoltare il mondo della cultura. Tra i partecipanti all’evento, oltre al segretario regionale Daniele Leodori, ci sarà l’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor. Presso il Cinema Andromeda di Primavalle a Roma (Ore 18)- Manifestazione "Uniti per Corviale, insieme per la legalità" promossa dal Presidente dell'XI Municipio Gianluca Lanzi. La fiaccolata si terrà davanti alla sede del Municipio Roma XI (Ore 18:30). (Rer)