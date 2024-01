Usa: elezioni 2024, DeSantis annuncerà oggi la fine della campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, si sta preparando a porre fine alla sua campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che DeSantis annuncerà ufficialmente la sua decisione ad un raduno in programma tra due ore a Manchester, in New Hampshire. La fine della corsa del governatore della Florida per la Casa Bianca, inizialmente vista come la principale minaccia alla candidatura di Donald Trump, arriva due giorni prima delle primarie che si terranno in New Hampshire martedì, e dopo i risultati deludenti ottenuti ai caucus che si sono svolti in Iowa lunedì scorso. (Was)