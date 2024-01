Israele: "Financial Times", Ue valuta "conseguenze" in caso rifiuto creazione Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita gli Stati membri a valutare possibili conseguenze per Israele se le autorità dello Stato ebraico rifiuteranno di partecipare al piano europeo per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo riferisce il “Financial Times” citando il documento che contiene la bozza del piano europeo. Gli Stati membri dell’Ue devono “esporre le conseguenze che comporterà, a loro avviso, la partecipazione o meno” nel piano di pace proposto, che include “la creazione di uno Stato per la Palestina e il reciproco riconoscimento sovrano”, si legge nel documento che è stato distribuito prima della riunione del Consiglio Affari esteri dell'Ue che avrà luogo domani. "Stiamo presentando alcune proposte agli Stati membri. E parte di queste proposte (...) riguarda il modo in cui utilizzeremo le condizioni che proporremo in futuro per vedere come possiamo raggiungere (...) una soluzione a due Stati", ha affermato una fonte dell'Ue. Un altro funzionario ha affermato che questa posizione riflette la rabbia di molti Stati membri dell'Ue per la decisione di Israele di accantonare la soluzione dei due Stati come espresso dal premier, Benjamin Netanyahu. (Rel)