Business news: Brasile, vendite al dettaglio aumentano del 2,2 per cento su anno a novembre

- Le vendite al dettaglio in Brasile sono aumentate del 2,2 per cento su anno a novembre. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Nel mese di novembre il settore è cresciuto dello 0,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, presentando un risultato stabile per il secondo mese consecutivo. I mesi di luglio (+0,8 per cento) e settembre (+0,6 per cento) sono stati gli unici con risultati superiori al dato stabile, che per sei mesi si è attestato tra -0,5 per cento e 0,5 per cento. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio ampliate, che comprendono veicoli, motociclette e materiale da costruzione, si è registrato sempre a novembre un aumento del 2,6 per cento su anno e dell'1,3 per cento su mese. (Brs)