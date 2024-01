Glii appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene all'evento MI-ssion Empower sul tema "Innovazione e tecnologia".Palazzo Reale, in piazza Duomo 12 (ore 10)Il sindaco Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria;Palazzo Marino, sala dell’orologio, piazza Scala, 2 Ore 12)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla seduta del Consiglio Comunale dedicata al dibattito sul linguaggio d'odio.Palazzo Marino, Sala consiliare, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEConferenza stampa del presidente Attilio Fontana e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega al Cipess Alessandro Morelli sul tema “Quota del fondo sanitario nazionale spettante alla Lombardia per il 2023”.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (Ore 11:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa al Consiglio Generale Ance Lecco.Ance Lecco via Grandi, 9 Lecco (ore 17)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa all'incontro pubblico “Autonomia della Lombardia. Cos'è l'Autonomia differenziata? Articolo 116 della costituzione, a che punto siamo?”.Comune di Osnago, viale delle Rimembranze, 3 Osnago/LC (ore 21)VARIEConvegno organizzato dalla Camera del lavoro “la politica economica del Governo. Legge di bilancio e non solo”. Intervengono Antonio Verona, dipartimento Mercato del Lavoro Cgil Milano; Daniele Bandi, direttore Inca Milano; Silvia Gasparetto, giornalista Ansa; Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano, Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, Bruno Tabacci, deputato Pd, Tino Magni, senatore Avs e la senatrice Pd Cristina Tajani.Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 9:30)A sei mesi dalla firma del “Patto per il Rilancio del Governo Metropolitano”, Assolombarda e le Organizzazioni Sindacali - CGIL Milano, CGIL Ticino Olona, CISL Milano Metropoli e UIL Lombardia – presentano in una conferenza stampa un documento di posizionamento condiviso sul rilancio della Città Metropolitana.alla presenza di parlamentari del territorio, intervengono Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Luca Stanzione, Segretario Generale CGIL Milano; Mario Principe, Segretario Generale CGIL Ticino Olona; Carlo Gerla, Segretario Generale, CISL Milano Metropoli; Enrico Vizza, Segretario Generale, UIL Lombardia.Sede di Assolombarda, via Pantano 9 (ore 11)Conferenza stampa di Maurizio Lupi per la seconda edizione del Premio Costruiamo il FuturoComunità Montana di Valle Camonica (piazza Tassara, 3 Breno (ore11)Presentazione del Rendiconto Sociale del Comitato provinciale e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell’Inps alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. È prevista la partecipazione in presenza della Commissario Straordinario dell’ INPS Micaela Gelera, del Presidente CIV INPS Roberto Ghiselli, del Direttore generale INPS Vincenzo Caridi, del Direttore della Direzione di coordinamento metropolitano di Milano Mauro Saviano e del Presidente del Comitato provinciale Claudio Mor.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 11)Presentazione della ricerca "It's all about IT" sulla digitalizzazione delle PMI italiane realizzata da Mediobanca Research in collaborazione con GoogleMediobanca, via Filodrammatici, 3 (ore 14)"Donne elettriche" con monologo di Lella Costa. Intervengono: Ferruccio de Bortoli Presidente di Fondazione Corriere della Sera; Alberto Martinelli Presidente di Fondazione AEM; Norma Anglani Docente Università di Pavia; Lella Costa Attrice e drammaturga; Mauro Ghilardi Chief People and Transformation Officer di A2A; Silvana Menapace Prima donna dirigente AEM; Anna Scavuzzo Vicesindaca di Milano ; Donatella Sciuto Rettrice Politecnico di MilanoFondazione AEM, piazza Po, 3 (ore 17:45)Premiazione del contest "Narrate, Gente, la vostra terra" con Marco Magnifico, Presidente FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, Fabrizio Paschina, Executive pirector Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo, Antonio Scurati e Marta StellaVilla Necchi Campiglio, via Mozart, 12 (ore 18)Damiano Rizzi in dialogo con Sumaya Abdel Qader e Emanuele Fiano moderati da Davide Baventore nell'incontro "Israele e Palestina: un dialogo oltre le divisioni. Che cosa è successo, che cosa sta succedendo, che cosa si può fare"Casa della Psicologia, Piazza Castello, 2 (ore 21) (Rem)