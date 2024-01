Regionali: Tajani, per Forza Italia non servono passi indietro su Bardi e Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia non crede che si debbano fare passi indietro su Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia” su Rete 4. “Bardi oggi non fa pagare ai lucani né gas, né acqua perché ha utilizzato gli introiti della vendita del petrolio per far vivere meglio i cittadini”, ha detto il ministro. “Il nome non può che essere Bardi in Basilicata perché ha sempre governato bene, così come in Piemonte Cirio ha governato molto beme. Sono convinto che la coalizione si riconoscerà in Vito Bardi e governerà con gli alleati del centrodestra”, ha aggiunto Tajani. (Res)