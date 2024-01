Germania: da venerdì oltre 1,4 milioni hanno protestato contro Afd ed estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1,4 milioni di persone hanno manifestato da venerdì scorso in decine di città in tutta la Germania contro il partito di estrema destra Altrernativa per la Germania (Afd). E' quanto stimato oggi da due delle organizzazioni che hanno promosso questa mobilitazione di massa, Friday for Future e l'alleanza di cittadini Campact.. "Solo domenica si sono svolte azioni di protesta in circa quaranta città, un chiaro segnale contro Afd e la deriva di destra della società tedesca", hanno riferito in un comunicato le due organizzazioni. La polizia non ha fornito cifre complessive per tutti i raduni degli ultimi tre giorni. (Geb)