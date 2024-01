Ponza: Musumeci, domani bando per infrastrutture isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I limiti dell’approdo emersi nelle scorse ore a Ponza e quelli di altre isole minori, troveranno una prima risposta nel bando che presenteremo domattina alle 11:30 in conferenza stampa a palazzo Chigi". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "Ormai appare fin troppo chiaro che le isole minori, per la loro natura, sono le più esposte ai rischi. Non è più possibile voltarsi dall’altra parte", conclude.(Rin)