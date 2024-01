Forza Italia: Regimenti nuova coordinatrice Roma, partito punta a più rappresentanza nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Soddisfatta la neo coordinatrice di Roma, Luisa Regimenti. "Sono onorata dell'incarico di Coordinatore di Forza Italia Roma Capitale che l'Assemblea congressuale ha voluto conferirmi. Sono a disposizione del partito per scrivere, insieme a militanti e dirigenti, una nuova, entusiasmante pagina nella storia di Forza Italia dedicando le nostre energie a creare un'alternativa di buongoverno per la Capitale", ha commentato Regimenti. Il nuovo coordinamento "porterà avanti il prezioso lavoro svolto dal senatore Maurizio Gasparri negli ultimi quattro. Grazie all'impegno del segretario nazionale Antonio Tajani e di tutto il gruppo dirigente, Forza Italia è più viva e attrattiva che mai, gode di ottima salute ed è destinata ad essere sempre più il centro della politica italiana. La nostra priorità è quella di lavorare su Roma rafforzando - ha sottolineato - il radicamento sul territorio del partito, lavorando per attrarre quella parte dei cittadini delusa dagli altri partiti che oggi diserta le urne. Vogliamo offrire risposte concrete, senza cedere a una politica urlata e a facili populismi, ai problemi di Roma a partire dalla lotta al degrado, dalla sicurezza, dai rifiuti, dal trasporto pubblico locale, dal recupero delle periferie ponendo particolare attenzione ai più fragili, alle persone con disabilità, alle donne, ai giovani, alla terza età", ha concluso Regimenti. (segue) (Rer)