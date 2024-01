Forza Italia: Regimenti nuova coordinatrice Roma, partito punta a più rappresentanza nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto dimostra "vitalità in Forza Italia, ripartiamo con i congressi locali. Con il presidente Antonio Tajani dimostreremo la capacità di Forza Italia di dare una prospettiva al Paese e all'Europa", ha tenuto a ribadire Gasparri. "Molti credevano che saremmo morti senza Berlusconi e invece da Reggio Calabria a Torino, il 26 gennaio con la celebrazione della discesa in campo di Silvio Berlusconi e il 24 febbraio il congresso nazionale a Roma stiamo dimostrando che c'è vitalità in Forza Italia. Stiamo attraendo decine di nuovi amministratori. Forza Italia guarda ai moderati, alternativi alla sinistra c'è una vastissima Italia nel mezzo dove si può fare la differenza", ha concluso. (Rer)