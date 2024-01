Mar Rosso: intelligence Usa, Houthi intenzionati a intensificare attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informazioni d'intelligence raccolte dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali mostrano come il movimento yemenita degli Houthi abbia chiesto più armi all'Iran e sia intenzionato a intensificare gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso, minacciando di allargare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo rivela oggi il portale d'informazione statunitense "Politico", che cita anche una fonte a conoscenza del dossier. Secondo le rivelazioni, il gruppo vorrebbe anche colpire le forze occidentali nella regione. Non è chiaro, sottolinea "Politico", se questa strategia sia stata decisa in risposta agli attacchi condotti negli ultimi giorni dagli Stati Uniti in Yemen. (Was)