Francia: Darmanin, non abbiamo ancora vinto la guerra contro il traffico di droga

- La Francia non ha ancora “vinto la guerra contro il traffico di droga". Lo ha ammesso il m inistro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, oggi durante una visita alla stazione centrale di polizia di Créteil, nella Valle della Marna. "Il traffico di droga rovina la vita dei francesi. La droga è ovunque nella società", ha affermato il ministro, che ha anche assicurato che "la polizia, la gendarmeria e i servizi di intervento ministeriali sono ovunque per contrastare lo spaccio di droga con grande battaglie vittoriose in questa guerra”. Darmanin ha anche spiegato che tre anni fa, quando è diventato ministro dell'Interno, “sono stati individuati 4 mila punti di spaccio” e che mille di essi sono stati cancellati “e non sono stati ricostituiti”. Inoltre, ha aggiunto il ministro francese, “moltissimi trafficanti sono stati arrestati”, tanto che il 2023 è stato un “anno record” con 36.329 finiti in carcere. (Frp)